Дорожники призвали водителей большегрузов в Пскове накрывать кузов

Большегрузы, которые перемещаются по Пскову с открытым кузовом, загрязняют городские улицы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».
Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»
«Большегрузы с открытыми кузовами продолжают загрязнять центральные улицы города», - рассказали о проблеме дорожники.
ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.
Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: