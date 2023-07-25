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На участке дороги «Изборск — Палкино — Остров» уложили выравнивающий слой асфальта

Ремонт участка дороги «Изборск — Палкино — Остров» в Палкинском районе выходит на финишный этап, на объекте уложили выравнивающий слой асфальта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Автодорога связывает один из древнейших городов России Изборск и два крупных районных центра Псковской области ― Палкино и Остров. Объект имеет важную социальную составляющую: обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта, а также является одним из подъездов к ФАПу, расположенному в деревне Шабаны Палкинского района.

В этом году в нормативное состояние приводятся два участка протяженностью более 5 км (км 40+000 — км 43+112, км 44+182 — км 46+170).

Специалисты завершили подготовительные работы на участках, отремонтировали водопропускные трубы, положили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Сейчас выполняется подсыпка обочин.

Впереди — укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин и откосов, нанесение разметки и устройство шумовых полос вблизи пешеходных переходов.

Обновлением трассы занимается ООО «Управляющая компания «Мурманское дорожное управление» по контракту с Управлением автомобильных дорог Псковской области. Стоимость контракта — около 200 млн рублей, средства выделены из федерального бюджета.

Срок завершения работ — август 2023 года.