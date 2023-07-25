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Подрядчик в срок завершил ремонтные работы на двух участках дорог в Острове

Подрядчик в срок завершил ремонтные работы на двух участках дорог в городе Острове. Об этом глава Островского района Дмитрий Быстров сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

Обновили участок улицы Калинина (от улицы Ветеранов войны до съезда на улицу Тимура Апакидзе) и проезд от улицы Карла Маркса до улицы Клавдии Федоровой.

«Накануне состоялась комиссионная приемка, замечаний к выполнению работ нет. Отмечу, к состоянию этих участков улиц были нарекания у жителей города. Рад, что работы выполнены качественно и в срок»,- отметил Дмитрий Быстров.

Ремонт участков дорог провели в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на 2023 год. Протяженность участков ремонта – чуть более 1 километра. Выполнили работы по перекладке асфальтового покрытия, ремонту тротуара, замене бордюрного камня.