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Дорожники продолжают жаловаться на перевозку песка по Пскову в открытых кузовах

Сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» продолжают фиксировать факты перемещения песка по городу Пскову в открытых кузовах. Дорожники отмечают, что из-за этого песок оседает на городских улицах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

«А воз и ныне там!» - отметили в ООО «СитиИнвестГрупп», комментируя отсутствие реакции на предыдущий призыв накрывать кузов с песком при перемещении по городу.

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ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: