Движение транспорта временно прекратили на центральных улицах Пскова

Временное прекращение движения транспорта вели в Пскове 13 августа из-за проведения триатлона «Мехуборка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Временное прекращение движения транспорта ввели с 6:15 до 11:00 на улицах:
Также движение прекратили с 8:00 до 13:30 на улице Свердлова на участке от Воровского до Карла Маркса.
По маршруту проведения соревнований запрещена остановка и стоянка транспортных средств.
На улице Гражданской с 6:15 до 11:00 закрыто движение общественного транспорта. Автобусы городских маршрутов №№8, 8А, 19 следуют через площадь Победы по улицам Советской, Вокзальной (с заездом на вокзал), Бастионной с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками.
С маршрутами всех этапов триатлона можно ознакомиться в новости по ссылке ниже.