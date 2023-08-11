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Движение транспорта временно прекратили на центральных улицах Пскова

Временное прекращение движения транспорта вели в Пскове 13 августа из-за проведения триатлона «Мехуборка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Временное прекращение движения транспорта ввели с 6:15 до 11:00 на улицах:

Советской на участке от Октябрьской площади до площади Победы, Профсоюзной,

Гражданской на участке от Октябрьского проспекта до Яна Фабрициуса,

Яна Фабрициуса на участке от Гражданской до Кузнецкой.

Также движение прекратили с 8:00 до 13:30 на улице Свердлова на участке от Воровского до Карла Маркса.

По маршруту проведения соревнований запрещена остановка и стоянка транспортных средств.

На улице Гражданской с 6:15 до 11:00 закрыто движение общественного транспорта. Автобусы городских маршрутов №№8, 8А, 19 следуют через площадь Победы по улицам Советской, Вокзальной (с заездом на вокзал), Бастионной с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками.

С маршрутами всех этапов триатлона можно ознакомиться в новости по ссылке ниже.