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Ямочный ремонт проведут в Пскове

Выполнение работ по ликвидации аварийной ямочности покрытия проездов проведут в Пскове. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Заказчиком выступило управление городского хозяйства администрации города Пскова. Основная цель ремонта состоит в восстановлении транспортно-эксплуатационного состояния участков проездов. Основной задачей ремонта является устранение дефектов и восстановление элементов проезжей части, без затрагивания конструктивных и других характеристик надежности и безопасности.

Источник финансирования - местный бюджет. Начальная сумма контракта составляет 999 тысяч 538 рублей. Подрядчика определят 22 августа. Сроки выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта до 30 сентября.