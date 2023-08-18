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Ремонт дороги Опочка-Дубровка-граница с Республикой Беларусь продолжается в Себежском районе

Ремонт региональной дороги Опочка –Дубровка – граница с Республикой Беларусь продолжается в Себежском районе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Автодорога востребована у жителей Псковской области, она обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта. Кроме того, она пролегает вдоль особо охраняемой природной территории федерального значения — национального парка «Себежский».

В прошлом году специалисты отремонтировали участок с 61-го по 80-й километр, в этом году подрядчику предстоит привести к нормативу еще около 19 километров трассы на двух участках.

На участке с 25-го по 35-й километр специалисты завершили устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на проезжей части. Параллельно выполняется ремонт автобусных остановок и посадочных площадок.

Кроме того, работы продолжаются и на втором участке – с 52-го по 61-й километр. Ремонт дорожного покрытия на этом участке был выполнен еще в прошлом году. Здесь подрядчик ремонтирует пересечения, примыкания, а также мост через реку Чернея, укрепляет обочины и приводит в порядок автобусные остановки.

Обновлением трассы занимается подрядная организация ООО «АДП» по контракту с Управлением автомобильных дорог Псковской области. Стоимость контракта – более 687 млн рублей, средства выделены из областного бюджета. Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» за два года в нормативное состояние будет приведено около 38 км трассы.