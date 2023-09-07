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Отремонтированы ведущие к Псково-Печерскому монастырю дороги

В Псковской области завершен ремонт двух участков дороги Изборск — Печоры — Граница с Эстонией в Печорском районе протяженностью 12 км. Шоссе является основным путем к Псково-Печерскому монастырю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В ходе работ дорожники сняли старое покрытие, провели реконструкцию водопропускных труб, а после уложили выравнивающий и верхний слои асфальта, укрепили обочины. Также на объекте отремонтированы автобусные остановки и нанесена разметка. Реализованные мероприятия сделали дорогу не только комфортной, но и безопасной.

На ремонт было выделено более 314 млн рублей из федерального бюджета.

Напомним, ранее в Печорском районе привели в порядок второй маршрут к монастырю — двухкилометровый участок дороги Неелово — Кудина Гора — Печоры. Он проходит по улице Заводской и через квартал Майский в городе Печоры. На работы было выделено более 40 млн рублей из областного бюджета.