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Четыре междворовых проезда в Пскове приведут в порядок до конца октября

Четыре междворовых проезда в Пскове приведут в порядок до конца октября. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Поэтапно приводим в порядок междворовые проезды. В плане на этот год их девять. На четыре из них уже заключен контракт», – рассказал Борис Елкин.

До 27 октября будут отремонтированы проезды:

у дома № 16 по улице Алтаева;

вдоль домов № 3 по улице Индустриальной и № 8 по улице Инженерной;

от дома № 4 по улице Пушкина до дома № 7 по улице Ленина;

к дому № 49 по улице Советской Армии.

«Это территории, которые относятся к улично-дорожной сети города. Размежеванные проезды, которые принадлежат многоквартирным домам, могут быть отремонтированы только по программе ФКГС. Главное условие – заявка от жителей. Их принимают в УГХ до 31 октября», – отметил депутат.