Четыре междворовых проезда в Пскове приведут в порядок до конца октября. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
«Поэтапно приводим в порядок междворовые проезды. В плане на этот год их девять. На четыре из них уже заключен контракт», – рассказал Борис Елкин.
До 27 октября будут отремонтированы проезды:
«Это территории, которые относятся к улично-дорожной сети города. Размежеванные проезды, которые принадлежат многоквартирным домам, могут быть отремонтированы только по программе ФКГС. Главное условие – заявка от жителей. Их принимают в УГХ до 31 октября», – отметил депутат.