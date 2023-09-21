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Участок дороги Тешевицы - Гверстонь приводят в порядок в Печорском районе

В Печорском районе активно ведется ремонт автомобильной дороги Тешевицы - Гверстонь. Протяженность участка более 9 км, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Дорога проходит через ряд населенных пунктов, в том числе и через Новый Изборск, обеспечивая сообщение грузового и пассажирского транспорта. За годы эксплуатации дорожное полотно здесь изрядно износилось.

Восстановлением трассы занимаются специалисты ГБУ ПО «Псковавтодор». На эти цели из областного бюджета выделено более 189 млн рублей.

На объекте завершены подготовительные работы: приведены в порядок водопропускные трубы и отфрезеровано изношенное дорожное покрытие, на проезжей части уложен выравнивающий слой асфальта, а также около 50% верхнего слоя, параллельно ведется устройство водоотвода.

В процессе работ будут отремонтированы пересечения и примыкания, укреплены обочины, восстановлены существующие остановочные и посадочные площадки, нанесена дорожная разметка.

Срок окончания мероприятий по ремонту дороги — декабрь 2023 года.