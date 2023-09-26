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Дорожники очищают канализационные люки в Пскове от осенней листвы

Дорожники очищают канализационные люки в Пскове от осенней листвы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

Сотрудники компании продолжают следить за состоянием улично-дорожной сети города. Дорожники очищают проезжаю часть и тротуары от грязи и пыли, прибираются на автобусных остановках, проводят текущий ямочный ремонт и выполняют другие необходимые работы.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: