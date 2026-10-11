Ограничение скорости введут на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 12 октября

Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия 12 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 158-112-158 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за подсыпки обочины.

На 42-43 километрах ограничение скорости движения до 50 километров в час введут в направление на Псков с 09:00 до 17:00. Будет проходить очистка водоотводных лотков.

На участке 178+000-285+000 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за окоса мостовых сооружений и водопропускных труб.

На участке 470+000-475+000 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будут проходить окос травы, очистка водоотводных лотков, выправка знаков и стоек, уборка мусора с элементов дорог, уборка автобусных остановок и площадок отдыха.