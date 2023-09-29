АвтоМир / Дороги

Как избежать на дороге столкновения с диким животным, рассказали псковичам

Сотрудники Госавтоинспекции Псковской области напомнили автомобилистам, что на проезжую часть может внезапно выйти домашний скот, а также могут появиться крупные дикие животные. Такие неожиданные встречи нередко становятся причиной ДТП с тяжкими последствиями. Подобные факты отмечались и на территории нашего региона. Чаще всего они происходят на загородных трассах, которые проходят через лесной массив.

Чтобы избежать наезда на животное или минимизировать последствия такого происшествия, необходимо соблюдать следующие простые правила:

- дикие животные наиболее активны на рассвете и закате. Они часто движутся в сумерках и в темноте, поэтому будьте особенно внимательны и не превышайте безопасную скорость;

- если вы увидели, что впереди дорогу пересекает животное, обязательно снизьте скорость и убедитесь, что ваш путь свободен. Помните, что и домашние, и дикие животные часто мигрируют небольшими группами;

- не используйте звуковой сигнал, если вы заметили животное на обочине. Проезжайте мимо, снизьте скорость и будьте готовы к тому, что этот «незнакомец» может повести себя неадекватным образом или даже агрессивно;

- и главное – не торопитесь! Если вы едете слишком быстро, то у вас не будет достаточного времени, чтобы среагировать на появившихся на дороге коров или лесных обитателей.

«Чем выше скорость автомобиля, тем тяжелее последствия от встречи с тем же лосем, который может весить не одну сотню килограммов. Сохатого ведь не зря называют лесным великаном», - напомнили в Госавтоинспекции.

Фото: 60.мвд.рф