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Перекресток улиц Петровской и Конной затопило в Пскове

Напомним, этот перекресток неоднократно уходит под воду после дождей.

Перекресток улиц Петровской и Конной затопило в Пскове вечером 3 октября после дождя, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

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