Ограничение скорости будет действовать на трёх участках трассы М-9 «Балтия» 15 февраля

Ограничение скорости будет действовать на трёх участках трассы М-9 «Балтия» Москва- Волоколамск- граница с Латвийской Республикой 15 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 492+000 - км 516+840 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за очистки обочин от снега и валов.

На участке 466+400 - км 516+800 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, будет идти очистка автобусных остановок, заездных карманов, съездов, площадок отдыха МТЗ.

На участке 466+400 - км 516+840 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, будет идти очистка автобусных остановок вручную.