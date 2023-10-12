АвтоМир / Дороги

В Псковской области продолжается развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях

Развитию дорог в небольших населенных пунктах в последние годы уделяется особое внимание, так как от состояния дорожно-транспортной сети в селах напрямую зависит качество жизни местного населения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, зачастую жителям приходится преодолевать значительные расстояния, чтобы добраться к социально значимым учреждениям, поэтому важно обеспечить людям безопасный, комфортный и быстрый путь.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

В Псковской области планомерная работа по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях ведется в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Так, в Красногородском районе в этом году завершена реконструкция автомобильной дороги местного значения «3+800 от а/д Ильинское – Влесно – Астахново – Оборино – С.Никола» протяженностью 3,5 км. Дорога является подъездом к площадкам Великолукского Свиноводческого комплекса.

В результате реконструкции дорога переведена из однополосной с гравийным покрытием в двухполосную с асфальтобетонным покрытием. Специалисты выполнили устройство асфальтобетонного покрытия на всем протяжении участка, отремонтировали водопропускные трубы, укрепили обочины, привели в порядок автобусные остановки. Для безопасности дорожного движения нанесена дорожная разметка, вблизи остановочных пунктов появилось освещение.

В Гдовском районе по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в нормативное состояние приводится два объекта.

Завершается реконструкция автомобильной дороги местного значения Добручи – Каменный Конец, которая обеспечивает подъезд к сельхозпредприятию в деревне Добручи. В ходе реконструкции 2,6 км дороги переведены на асфальтобетонное покрытие, также выполнено переустройство водопропускных труб, укреплены обочины, осталось нанести дорожную разметку.

Продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги регионального значения Лядцы – Любимец. Дорога является подъездом к поселку Смуравьево-2 – бывшему военному городку, где проживают многодетные семьи, а также расположена сельская школа.

В ходе капремонта специалисты приведут в нормативное состояние более 5 км региональной трассы. На объекте выполнена расчистка полосы отвода от кустарника и мелколесья, а также демонтажные работы. На основном ходе и съездах произведен монтаж водопропускных труб. Основные работы ведутся на первом километре дороги, д конца года здесь планируется завершить устройство песчано-подстилающего слоя и слоя основания из щебня, выполнить переустройство сетей связи и установку опор освещения. Завершение работ по контракту – август 2024.