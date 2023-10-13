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Работников дорожного хозяйства наградили в Псковской области

Работников дорожного хозяйства, которые внесли наиболее весомый вклад в развитие отрасли, наградили региональными наградами в Псковской области. Торжественная церемония награждения прошла в преддверии профессионального праздника специалистов дорожной сферы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд в дорожно-строительной отрасли благодарственных писем правительства Псковской области удостоены семь человек. Заслуженные региональные награды дорожникам вручил заместитель губернатора Игорь Шатурный.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова он поздравил работников дорожного хозяйства с наступающим праздником и поблагодарил за нелегкий самоотверженный труд.

«За предыдущие 5 лет в регионе отремонтировано и приведено в нормативное состояние 1,6 тыс. км дорог. Более 40% дорог соответствуют нормативам. Это ваша заслуга. Ваша работа сегодня видна всем жителям и гостям Псковской области. И на этом результате мы не останавливаемся. Для дальнейшей работы у нас есть и ресурсы, и возможности, а главное — профессиональные кадры. Уверен, со всеми задачами, которые нам ставит президент России, правительство РФ и губернатор, мы обязательно справимся», — отметил Игорь Шатурный.

Вице-губернатор пожелал работникам дорожной сферы успехов и благополучия.

За период с 2018 по 2022 год было приведено в нормативное состояние 1,1 тыс. км региональных и свыше 500 км местных автодорог. В целом доля качественных региональных дорог за последние пять лет увеличилась более чем на 10%. Значительный объем дорожных работ выполнен в городе Пскове — отремонтировано и реконструировано свыше 70 км улично-дорожной сети. С 2018 года введено в эксплуатацию после капитального ремонта 26 региональных и местных мостов, в том числе реконструированные цепные мосты в Острове.