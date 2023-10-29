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Дорогу отремонтируют в бежаницкой деревне Дворцы по требованию прокуратуры

Бежаницкий суд удовлетворил требования районной прокуратуры об обязании органа местного самоуправления произвести ремонт автомобильной дороги в деревне Дворцы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В ходе проверки ведомство установило, что асфальтовое покрытие на участке автомобильной дороги в деревне Дворцы находится в ненадлежащем состоянии и не соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-2017.

Исковые требования прокуратуры района суд удовлетворил в полном объеме. На орган местного самоуправления возложили обязанность в течение 8 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу произвести ремонт асфальтового покрытия.

В настоящее время решение суда в законную силу не вступило.