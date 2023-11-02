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Еще один участок улицы Максима Горького в Пскове частично перекроют

Одну полосу улицы Максима Горького в районе дома №6а в Пскове закроют для транспорта до 11 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 2 по 11 ноября с 9:00 до 22:00 в связи с проведением дорожных работ будет закрыто движение автотранспорта по одной полосе проезжей части улицы Максима Горького в районе дома №6А при движении от улицы Пароменской в сторону Коммунальной.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.

Перекрытый с 30 октября участок. Фото: pskov.camera

Помимо этого, с 30 октября по 11 ноября в связи с проведением работ по ремонту инженерных сетей закрыто движение автотранспорта на участке улицы Максима Горького от Рижского проспекта до улицы Конной.

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