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АвтоМир / Дороги

Верхний слой асфальта будут укладывать на улице Алмазной в Пскове с 9 по 11 ноября

09.11.2023 10:31|ПсковКомментариев: 0

Две ночи - с 9 на 10 и с 10 на 11 ноября - будет идти укладка верхнего слоя асфальта на улице Алмазной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации Пскова

С 18:00 до 8:00 движение по улице будет полностью закрыто на участке от улицы Чудской до улицы Леона Поземского.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в пресс-службе.

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Теги: #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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