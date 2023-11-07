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Верхний слой асфальта будут укладывать на улице Алмазной в Пскове с 9 по 11 ноября

Две ночи - с 9 на 10 и с 10 на 11 ноября - будет идти укладка верхнего слоя асфальта на улице Алмазной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации Пскова

С 18:00 до 8:00 движение по улице будет полностью закрыто на участке от улицы Чудской до улицы Леона Поземского.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в пресс-службе.

Новости в рубрике «Автомир» выходят при поддержке официального дилера Geely в Пскове РРТ.