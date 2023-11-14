Светофор не работает на Четырех углах в Пскове

Как псковским автомобилистам подготовиться к зиме: советы эксперта

«Страшное ДТП»: две фуры и легковой автомобиль столкнулись на границе Псковской области

Автомобиль Chevrolet съехал в кювет в Гдовском районе, пострадали два человека

Движение транспорта по участку улицы Генерала Маргелова ограничат в Пскове

Неизвестный несколько раз ударил автомобиль по лобовому стеклу в Пскове

Грузовик Ozon попал в ДТП на въезде в Псков

Техобслуживание автомобилей у официальных дилеров подорожало почти в два раза

Автокран и несколько машин столкнулись на улице Чудской в Пскове

Автомобиль перевернулся в результате ДТП на Рижском проспекте в Пскове

Еще один участок улицы Максима Горького в Пскове частично перекроют