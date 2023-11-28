АвтоМир / Дороги

Техническое движение транспорта открыли на мосту через реку Череха в Псковском районе

Для движения автотранспорта открыт мост через реку Череха на км 0+180 автомобильной дороги Быстроникольское – Черская в Псковском районе. Сегодня, 29 ноября, по новому мосту поехали первые автомобили. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

В комитете напомнили, что масштабный капитальный ремонт мостового сооружения ведется с 2022 года по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги». За это время на объекте выполнен целый комплекс работ, которые позволили восстановить транспортно-эксплуатационное состояние моста и открыть его для движения транспорта.

Подрядчик выполнил устройство конструкций опор моста, монтаж железобетонных балок пролетного строения, устройство мостового полотна – выравнивающего слоя из бетона, гидроизоляции и два слоя асфальтобетонного покрытия.

До полной сдачи объекта в эксплуатацию специалистам предстоит заасфальтировать покрытие на подходах к мосту протяженностью 400 м, выполнить устройство регуляционных сооружений, лестничных сходов, а также демонтаж временного моста и дороги.

Капитальным ремонтом мостового сооружения занимается подрядная организация ООО «Строительная компания «Балтийский берег» по контракту с управлением автомобильных дорог Псковской области. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено более 470 млн рублей. Срок завершения работ по контракту – ноябрь 2024 года.

В комитете отметили, что региональная трасса, на которой расположен мост, связывает между собой три района области – Псковский, Порховский и Палкинский, а также обеспечивает сообщение грузового и пассажирского автотранспорта по федеральным трассам Р-23 и Р-56.