АвтоМир / Дороги

Эвакуатор вывез автомобили нарушителей парковки на Завеличье. ФОТО

Автомобили водителей, которые нарушили правила парковки, в ночь на 7 декабря увезли на эвакуаторе с улицы Печорской в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

Вывоз автомобилей в улицы Печорской проводили при взаимодействии с ГИБДД.

Ранее сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» предупреждали, что вывезут автомобили водителей, которые н уберут свой транспорт в срок.

Смотрите также Дорожники пригрозили эвакуатором нарушителям парковки на Завеличье

Ранее сообщалось, что автомобиль водителя, который нарушил правила парковки на улице Юбилейной в Пскове, эвакуировали для расчистки проезжей части от снега.

Смотрите также Автомобиль эвакуировали с улицы Юбилейной в Пскове для расчистки дороги от снега

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: