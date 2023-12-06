Эвакуатор вывез автомобили нарушителей парковки на Завеличье. ФОТО

Автомобили водителей, которые нарушили правила парковки, в ночь на 7 декабря увезли на эвакуаторе с улицы Печорской в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».
Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»
Вывоз автомобилей в улицы Печорской проводили при взаимодействии с ГИБДД.
Ранее сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» предупреждали, что вывезут автомобили водителей, которые н уберут свой транспорт в срок.
Ранее сообщалось, что автомобиль водителя, который нарушил правила парковки на улице Юбилейной в Пскове, эвакуировали для расчистки проезжей части от снега.
ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.
Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: