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АвтоМир / Дороги

Эвакуатор вывез автомобили нарушителей парковки на Завеличье. ФОТО

07.12.2023 08:47|ПсковКомментариев: 0

Автомобили водителей, которые нарушили правила парковки, в ночь на 7 декабря увезли на эвакуаторе с улицы Печорской в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

Вывоз автомобилей в улицы Печорской проводили при взаимодействии с ГИБДД. 

Ранее сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» предупреждали, что вывезут автомобили водителей, которые н уберут свой транспорт в срок. 

 

 

Ранее сообщалось, что автомобиль водителя, который нарушил правила парковки на улице Юбилейной в Пскове, эвакуировали для расчистки проезжей части от снега. 

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов:

  • Завеличье,
  • Запсковье,
  • Любятово,
  • Овсище.
Теги: #дороги #СитиИнвестГрупп #водители
Источник: Псковская Лента Новостей
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