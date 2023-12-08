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Движение транспорта на участке улицы Максима Горького в Пскове закрыли из-за дорожных работ

Движение автотранспорта по одной полосе проезжей части улицы Максима Горького в районе дома № 25 при движении от улицы Пароменской в сторону улицы Коммунальной в Пскове закрыли с 11 по 15 декабря с 9:00 до 22:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Ограничение связано с проведением дорожных работ.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

Новости в рубрике «Автомир» выходят при поддержке официального дилера Geely в Пскове РРТ.