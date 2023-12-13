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Светофор поставили напротив школы в порховской деревне по иску прокурора

Светофор установили на нерегулируемом пешеходном переходе в деревне Полоное Порховского района по иску прокурора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области

Прокуратура Порховского района провела проверку и установила, что на территории сельского поселения на пешеходном переходе, расположенном вблизи образовательного учреждения, отсутствует односекционный желтый светофор, который применяется для привлечения внимания водителей к нерегулируемым пешеходным переходам.

Отсутствие светофора на данном участке дороги нарушает права детей, обучающихся в Полонская средней общеобразовательной школе, на безопасное дорожное движение, заметили в прокуратуре.

Прокурор Порховского района направил в суд исковое заявление об обязании администрации сельского поселения «Полонская волость» организовать проведение работ по установке светофора. Требования прокурора удовлетворены. Решение суда исполнено.