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Одну полосу для движения автомобилей открыли на улице Максима Горького в Пскове

Одну полосу для движения автомобилей открыли на улице Максима Горького в Пскове в сторону от Конной до Рижского проспекта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Горводоканал».

«На второй стороне подрядчики ещё заканчивают работы и готовят к открытию проезжую часть», - уточнили в «Горводоканале».

Подрядчику удалось протянуть трубу от улицы Конной до улицы Пароменской. Процесс отнял много времени из-за твердого скального грунта на глубине. К тому же, при прохождении расширителем, периодически обрушались своды технологического тоннеля.

«Подрядчики выбились из графика на несколько дней. Приносим извинения за задержку работ», - добавили в «Горводоканале».