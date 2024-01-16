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Изменение дорожных знаков на перекрестке в центре Пскова связано с перераспределением потоков транспорта

В ГИБДД объяснили изменение дорожных знаков приоритета на одном из перекрестков в центре Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу. Пскову, нововведение на перекрестке улиц Спегальского и Гоголя произошло из-за перераспределения транспортных потоков.

Фото: Telegram-канал «Псков за рулем»

После введения одностороннего движения на улице Карла Маркса от улицы Свердлова до улицы Некрасова улица Спегальского стала активнее использоваться для движения к перекрестку улиц Карла Маркса и Свердлова. В связи с этим поток транспорта на улице Спегальского стал больше, чем на улице Гоголя.

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Псковская Госавтоинспекция вышла с инициативой об изменении знаков приоритета. Теперь улица Спегальского стала главной, а при движении с улицы Гоголя надо уступить дорогу. Предложение поддержано межведомственной рабочей группой по безопасности дорожного движения при главе Пскова.

Напомним, одностороннее движение на улице Карла Маркса от улицы Кузнецкой до улицы Некрасова ввели в феврале 2022 года в качестве временной меры на период ремонта Советского (Троицкого) моста. После завершения ремонтных работ одностороннее движение сохранилось.

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