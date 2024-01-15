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Расположение знаков приоритета изменилось на одном из перекрёстков в Пскове

В Пскове на одном из перекрёстков изменилось расположение знаков приоритета. Как сообщается в Telegram-канале «Псков за рулем», изменения произошли на пересечении улиц Гоголя и Спегальского.

Фото: Telegram-канал «Псков за рулем»

«Главная дорога теперь улица Спегальского, а при движении по Гоголя надо уступить дорогу. На остальных двух перекрестках улицы Спегальского изменений не произошло. При движении на Некрасова и Свердлова надо уступить дорогу», - говорится в сообщении.

После введения режима одностороннего движения на Карла Маркса, улицу Спегальского стали активно использовать для движения по маршруту Спегальского – Свердлова – Карла Маркса – Кузнецкая.