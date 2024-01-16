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Подрядчики оперативно устраняют недостатки при уборке снега в Пскове - Александр Грацкий

Подрядчики оперативно устраняют недостатки, допущенные в ходе уборки снега в Пскове. Об этом заместитель главы администрации Пскова – начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий рассказал в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Всегда быть довольным невозможно, всегда есть замечания. Что-то отрабатываем в ручном режиме, на что-то указывают граждане. Ежеминутно охватить все сразу мы не можем, здесь человеческий фактор тоже играет роль. Зачастую во время расчистки снега на месте припаркован транспорт. Где-то пропустили, где-то не дочистили, на это указываем подрядчику, и все оперативно устраняют», – рассказал Александр Грацкий.

Он отметил, что обращения жителей города в социальных сетях помогают более оперативно выявлять все недоработки и исправлять их.

«Информацию берем отовсюду, все оперативно устраняется», – добавил Александр Грацкий.