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АвтоМир / Дороги

Стать водителем и машинистом дорожной фрезы предлагает «Псковавтодор»

17.01.2024 20:40|ПсковКомментариев: 0

Вакансии открыты в государственном бюджетном учреждении Псковской области «Псковавтодор». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении. 

Фото: «Псковавтодор»

В учреждении открыты следующие вакансии:

  • специалист по охране труда (Псков);
  • эксперт отдела информационных технологий (Псков);
  • эксперт дорожного хозяйства отдела ремонта автомобильных дорог (Псков);
  • эксперт дорожного хозяйства отдела эксплуатации, ремонта и строительства мостов (Псков);
  • инженер-энергетик (Псков);
  • эксперт отдела закупок (Псков);
  • инженер производственно-технического отдела (Струги Красные);
  • мастер дорожный (Опочка, Красногородск, Струги Красные);
  • мастер строительных и монтажных работ (Псков);
  • машинист автогрейдера (Дно, Опочка);
  • машинист фрезы дорожной (Псков);
  • машинист трактора (Опочка);
  • машинист укладчика асфальтобетона (Бежаницы);
  • водители автомобилей кат. С, Е (Псков, Великие Луки, Бежаницы, Красногородск, Опочка, Пушкинские Горы);
  • водитель погрузчика (Псков, Пушкинские Горы);
  • дорожные рабочие (Псков, Великие Луки, Гдов, Дедовичи, Дно, Бежаницы, Печоры, Опочка, Пушкинские Горы);
  • электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Псков);
  • электрогазосварщик (Бежаницы, Плюсса);
  • слесарь по ремонту автомобилей (Гдов).

Работодатель предлагает стабильную заработную плату два раза в месяц, точно в установленные сроки, а также полную занятость, оформление согласно ТК РФ, все социальные гарантии. График работы: постоянно, 5/2.

Подробности можно узнать в Пскове на улице Госпитальной, 7А. Телефон: 8(8112)298-807, 298-806. Электронная почта: yua.timofeyeva@dorogi.pskov.ru. 

Теги: #вакансия #Псковавтодор #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
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