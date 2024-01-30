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Суд обязал отремонтировать дороги в Дно

Администрацию городского поселения «Дно» обязали отремонтировать автомобильные дороги по улицам Марата, Пушкина, Заводской, Бисениек, Красина, Социалистической в соответствии с требованиями государственного стандарта Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Районная прокуратура провела проверки соблюдения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в ходе которых выявила нарушения, посягающие на законные права и интересы неопределенного круга лиц.

По решению суда администрация городского поселения «Дно» обязана в течение 12 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу привести в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-2017 автомобильные дороги общего пользования местного значения по улицам Марата, Пушкина, Заводской на всем их протяжении, а в течение 24 месяцев с момента вступления решения в законную силу - автомобильные дороги по улицам Бисениек, Красина, Социалистической также на всем их протяжении.