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Участок улицы Кузнецкой в Пскове закроют для транспорта вечером 1 февраля

Участок улицы Кузнецкой в Пскове от здания № 19 до здания № 21, при движении от площади Победы в сторону Октябрьского проспекта, закроют с 21:00 1 февраля по 7:00 2 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения связаны с ремонтом инженерных сетей водоснабжения.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», – добавили в администрации.

Новости в рубрике «Автомир» выходят при поддержке официального дилера Geely в Пскове РРТ.