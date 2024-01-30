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Движение автотранспорта на участке улицы Лагерной в Пскове закроют с 5 февраля

Движение автотранспорта на участке улицы Лагерной в Пскове в районе дома № 12-А по улице Красноармейской закроют в период с 8:00 5 февраля по 17:00 10 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», – обратились к псковичам в администрации.

Движение по участку улицы закроют в связи с проведением дорожных работ.

Новости в рубрике «Автомир» выходят при поддержке официального дилера Geely в Пскове РРТ.