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Борис Елкин поручил коммунальщикам своевременно обработать дороги от гололеда

Глава города Пскова Борис Елкин поручил коммунальщикам своевременно обработать дороги, тротуары и мосты от гололеда. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Февраль традиционно преподносит погодные сюрпризы. Сегодня ледяной дождь и, как следствие, гололедица. Поручил коммунальным службам города своевременно провести противогололедную обработку дорог, тротуаров и мостов», - рассказал Борис Елкин.

Он призвал водителей и пешеходов быть максимально внимательными и учитывать дорожную обстановку.