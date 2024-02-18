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Скорость движения временно ограничат на трех участках трассы Р-23

Движение на трех участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь ограничат на участке в Ленинградской области 21 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

С 9:00 до 13:00 водится ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга на участке с 47 по 48 км. Также там будет закрыта третья полоса, на второй и первой действует ограничения до 50 км/ч. Там будут проводить ремонт секций барьерных ограждений, а именно разделительной полосы после ДТП.

Также с 8:00 до 17:00 действует ограничение скорости движения в направлении на Псков по правой стороне с 79 по 96 км и с 103 по 111 км. Там будут устранять деформации асфальтобетонного покрытия.

Водителей просят участь данную информацию при планировании поездок и быть осторожными на дороге.