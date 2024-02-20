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«Пешеходам только вплавь»: тротуар затопило на перекрестке в Великих Луках

Тротуар затопило на перекрестке улиц Мурманской и 3-й Ударной Армии в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили местные жители.

«Вот такой тротуар на перекрестке Мурманской и 3-й Ударной Армии, пешеходам только вплавь», - рассказал автор снимков.

Утром 24 февраля подтопления устраняли в городском парке в Дно, чтобы провести там памятные мероприятия в честь 80-летия со дня освобождения Дно и Дновского района от немецко-фашистских захватчиков.

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Напомним, в Псковской области преобладают плюсовые температуры, идет активное таяние снега.