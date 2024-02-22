Общество

Подтопления ликвидируют в Дно к митингу в честь 80-летия освобождения города

Подтопления устраняют в городском парке в Дно 24 февраля, чтобы провести там памятные мероприятия в честь 80-летия со дня освобождения Дно и Дновского района от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Шауркин / Telegram

«Обильное таяние снега и ночной дождь сегодня привели к частичному подтоплению территории в городском парке. Это заметно усложнило задачу городским службам. Но мы должны сделать все возможное, чтобы мероприятия, посвященные 80-й годовщине освобождения Дновского района от немецко-фашистских захватчиков, прошли на достойном уровне», - подчеркнул Михаил Шауркин.

С раннего утра возле администрации Дновского района ведутся работы по устранению подтопления и по подсыпке территории.

«Благодарю администрацию городского поселения Дно и подрядчика ООО "Эра" за неравнодушие и участие», - отметил глава Дновского района.

Торжественно-траурный митинг запланирован на 11.00. Построение колонны возле администрации в 10.45.

С 12:00 до 14:00 проведут инсценировку первого дня освобождения города Дно от немецко-фашистских захватчиков в рамках проекта «Ожившая история».