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Из-за замены барьерных ограждений на участке трассы Р-23 ограничат скорость движения

Скорость движения транспорта ограничат на участке трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь в Ленинградской области 29 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга ограничат на участке с 31 по 33 км с 9:00 до 14:00. Третья полоса будет закрыта, на второй и первой полосе скорость движения ограничат до 50 км/ч.

Ограничение вводится в связи с заменой секций барьерных ограждений.