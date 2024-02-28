АвтоМир / Дороги

Более 73% составила контрактация по дорожному нацпроекту в Псковской области

Контрактация объектов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Псковской области превысила 73%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

К 1 апреля планируется выйти на 100%. Из порядка 70% больший объем объектов законтрактовали в 2023 году. В связи с этим сейчас комитет переходит на более долгосрочное планирование.

Председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов поделился, что работа на сегодня выстроена, большинство заказчиков торгуются заблаговременно.

Он отметил, что по этому году уже имеется небольшое кассовое исполнение. «Это значит, что подрядчики начали получать деньги и оплату по своим выполненным работам либо прошлого года, либо уже каким-то работам, к которым сейчас приступили», – подчеркнул Станислав Стармолотов.

Отметим, всего в 2024 году планируется привести в нормативное состояние более 200 км автомобильных дорог, в том числе по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Дорожные ремонты продолжатся на многих ключевых направлениях. Например, благодаря серьезной федеральной поддержке на автодороге Ольша - Велиж - Усвяты - Невель, которая связывает Псковскую область со Смоленской, работы будут вестись сразу в двух муниципалитетах — Усвятском и Невельском районах. Кроме того, будет приведено в порядок более 15 км на дороге Толкачево - Себеж - Заситино, более 10 км автодороги Пушкинские Горы - Локня, порядка 10 км автодороги Великие Луки - Новосокольники и ряд других направлений.

Еще один важный объект инфраструктуры — вторая очередь объездной дороги вокруг Пскова «Северный обход». В настоящее время здесь ведется установка опор моста через реку Великую и строительство путепровода через дорогу Родина - Наволок.