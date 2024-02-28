АвтоМир / Дороги

Участок проезда от Стахановской к улице 23-го Июля в Пскове закрыли для транспорта

Движение автотранспорта закрыли на участке проезда, ведущего от улицы Стахановской к улице 23-го Июля в Пскове с 29 февраля по 1 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

«В связи с проведением дорожных работ с 29 февраля по 1 марта с 8:00 до 23:00 будет закрыто движение автотранспорта на участке проезда, ведущего от улицы Стахановской к улице 23-го Июля», - сообщили в администрации и принесли извинения за доставленные неудобства.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

Новости в рубрике «Автомир» выходят при поддержке официального дилера Geely в Пскове РРТ.