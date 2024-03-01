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Проезд к деревне Подмогилье-1 в Палкинском районе восстановили

Проезд к деревне Подмогилье-1 в Палкинском районе восстановили. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Работы на автомобильной дороги Шабаны-Крюково- Подмогилье продолжаются, будет выполнено укрепление откосов», – рассказали в правительстве.

В некоторых местах дорогу продолжает размывать из-за превышения притока воды из русла реки Великой. Специалисты Псковавтодора контролируют эти участки и устраняют последствия.

«Просим учесть информацию при планировании поездки в данном направлении», – добавили в правительстве области.