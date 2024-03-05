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АвтоМир / Дороги

Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Весна для псковских дорог

05.03.2024 13:00|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Сегодня у нас сезонная тема. В целом от наступившей весны эмоции положительные, но немного огорчают отдельные моменты. Например, дороги. Ежегодно после схода снега на отдельных участках ни пройти, ни проехать. Как псковские дороги пережили зиму? Помогла ли новая техника с расчисткой снега в районах? Когда дорожники планируют приступить к противоаварийному ямочному ремонту, а когда – к капитальному? Каков общий объем ремонтов в нашей области предстоит сделать за лето? Эти и многие другие вопросы ведущая Любовь Кузнецова обсудит с врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславом Стармолотовым и другими экспертами.

Телефон прямого эфира — 56-73-72.

Трансляция завершена.

Теги: #Кузница #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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