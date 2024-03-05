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Павел Кипрушев: Зимний период для дорожных служб Псковской области выдался очень сложным

Зимний период 2023-2024 годов для дорожных служб Псковской области выдался очень сложным. Об этом сообщил директор «Псковавтодора» Павел Кипрушев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Зима началась с середины ноября 2023 года обильными и частыми снегопадами, переходами через ноль. В начале января наблюдались аномально сильные морозы, температура достигала ниже 25 градусов, в первой декаде февраля шел ледяной дождь. В целях оперативного реагирования и проведения работ по устранению последствий неблагоприятных погодных явлений было организовано круглосуточное дежурство, проводился мониторинг погодных условий», – сказал он.

Павел Кипрушев подчеркнул, что дорожные организации работали в соответствии с утвержденным графиком первоочередности очистки, во время непрерывного снегопада осуществлялись патрульные снегоочистки, после окончания снегопадов производились работы по очистке и расширению проезжей части автогрейдерами. Кроме того, работали бригады по очистке автобусных остановок, тротуаров, барьерного и пешеходного ограждения.

Для устранения последствий непогоды привлекали снегоочистительную и снегоуборочную технику, погрузо-разгрузочные устройства в количестве 232 единиц. Был создан запас горюче-смазочных мероприятий для техники. На линиях работает и новая техника.

«Удалось заготовить песчано-соляную смесь - свыше 107 тысяч тонн филиалами "Псковавтодора" и свыше 159 тысяч подрядными организациями», - добавил он.