АвтоМир / Дороги

Скорость движения транспорта ограничат на участке трассы Р-23

Скорость движения транспорта ограничат на участке трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь в Ленинградской области 12 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Скорости движения в направлении Санкт-Петербурга ограничат на 49-50 км с 9:30 до 11:00. Будет закрыта третья полоса, вторая и первая - ограничение до 50 км/ч.

Затем ограничение будет действовать на этом же участке дороги в направлении на Псков с 11:30 до 14:00, третья полоса закрыта, вторая и первая - ограничение до 50 км/ч.

Ограничение вводится в связи с заменой секций барьерных ограждений.