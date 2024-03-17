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Дорожники приступят к поверхностной обработке на трассе М-9 в Псковской области

Подрядная организация начнет поверхностную обработку на участке федеральной трассы М-9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской Республикой в Куньинском районе с 20 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Работы пройдут на 16-километровом участке с 419-го по 435-й км. На первом этапе дорожники выполнят демаркировку разметки, затем в местах самых значительных дефектов отфрезеруют изношенное асфальтобетонное покрытие, локально выполнят устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона, а после - устройство одиночной поверхностной обработки. К 2 сентября планируется завершить работы. Напомним, данная технология ранее применялась на участках федеральной дороги М-9 с 517-го по 557-й км и с 485-го по 517-й км. Она позволяет продлить срок службы покрытия и увеличить межремонтный срок эксплуатации дороги.

В период ремонта на трассе М-9 «Балтия» выборочно будет вводиться реверсивное движение со светофорным регулированием. Скорость ограничена до 40 км/ч. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» настоятельно рекомендует автовладельцам соблюдать требования временных дорожных знаков, снижать скорость на участках проведения работ во избежание повреждения автомобилей, быть предельно внимательными и осторожными, не препятствовать работе дорожной техники.