Второй этап ремонта улицы Юбилейной начался в Пскове

Второй этап ремонта улицы Юбилейной в Пскове начался с разборки тротуара. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.
Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина
«В этом году приводим в порядок участок от улицы Коммунальной до моста имени Александра Невского», - рассказал глава города.
Параметры дороги не изменятся. Будет произведена замена асфальтового покрытия, бортовых камней, пешеходных ограждений, планировка зеленой зоны.
«Кроме того, планируем заасфальтировать "народные тропы", чтобы пешеходы не утаптывали газон», - сообщил Борис Елкин.
Новости в рубрике «Автомир» выходят при поддержке официального дилера Geely в Пскове РРТ.