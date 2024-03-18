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Второй этап ремонта улицы Юбилейной начался в Пскове

Второй этап ремонта улицы Юбилейной в Пскове начался с разборки тротуара. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«В этом году приводим в порядок участок от улицы Коммунальной до моста имени Александра Невского», - рассказал глава города.

Параметры дороги не изменятся. Будет произведена замена асфальтового покрытия, бортовых камней, пешеходных ограждений, планировка зеленой зоны.

«Кроме того, планируем заасфальтировать "народные тропы", чтобы пешеходы не утаптывали газон», - сообщил Борис Елкин.

Новости в рубрике «Автомир» выходят при поддержке официального дилера Geely в Пскове РРТ.