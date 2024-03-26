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Автостоянку у торгового комплекса «Гулливер» начали ремонтировать в Пскове

Начался ремонт проезда вдоль домов № 69, 69а, 69б по улице Коммунальной в Пскове и автостоянки у торгового комплекса «Гулливер». Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«В рамках контракта будет заменено покрытие проезжей части, бортовой камень, люки инженерных сетей, также отремонтируют покрытие тротуаров. Срок выполнения работ – 1 июня», – написал Борис Елкин.

Подрядчик приступил к снятию покрытия с левой части автостоянки, поэтому она будет перекрыта по 1 апреля.