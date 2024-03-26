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Нерегулируемый пешеходный переход около дома №22а по улице Рокоссовского в Пскове планируют ликвидировать

Нерегулируемый пешеходный переход около дома №22а по улице Рокоссовского в Пскове планируют ликвидировать. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Борис Елкин напомнил, что недавно на этом участке произошло ДТП с участием велосипедиста. В результате аварии велосипедист скончался в больнице. Это 6-полосная дорога, и здесь с точки зрения всех нормативов, должен быть либо подземный пешеходный переход, либо светофор. При этом светофор расположен менее, чем в 50 метрах от этого участка – на перекрестке улиц Рокоссовского и Коммунальной.

«Каким бы непопулярным решением это не было, придется убрать этот пешеходный переход», - сказал глава города.

Кроме того, он дал поручение Госавтоинспекции и управлению городского хозяйства при взаимодействии с общественниками проработать вопрос изменения скоростного режима в городе.

«Где-то надо "закрутить гайки", а где-то они наоборот слишком сильно закручены сейчас», - пояснил Борис Елкин и добавил, что в больших городах в подобных случаях прибегают к индексу KPI, который позволяет повысить пропускную способность улиц и безопасность участников движения.