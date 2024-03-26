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Уборку парковочных карманов проведут на участке улицы Рокоссовского в Пскове 28 марта

Уборку парковочных карманов будут проводить на участке улицы Рокоссовского от улицы Коммунальной до Рижского проспекта в Пскове 28 марта. Водителей просят убрать свой транспорт. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

«В четверг с 9:00 до 12:00 будет производится уборка парковочных карманов на участке улицы Рокоссовского. Убедительная просьба убрать припаркованный транспорт!» - обратились к водителям в компании.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: