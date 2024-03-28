АвтоМир / Дороги

Две тонны песка было израсходовано на обработку дорог в Пскове в зимний период

Сколько соли и песка израсходовали в Пскове при содержании дорог зимой, директор ООО «СитиИнвестГрупп» Павел Талебин рассказал в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Полторы тысячи тонн соли было израсходовано на обработку дорог. Песко-соляных смесей было израсходовано около тысячи тонн: дороги, тротуары. Песка - около двух тысяч тонн; это четвертая группа дрог: тротуары, лестничные сходы, мосты, остановочные комплексы», - поделился Павел Талебин.

Все материалы были закуплены заранее. Острой нехватки в зимний период не ощущалось, после окончания сезона часть материала осталась неизрасходованной, добавил он.